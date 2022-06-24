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Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası haftanın son işlem gününü yükselişle tamamladı.

Dilara Zengin Okay   | 24.06.2022
New York borsası yükselişle kapandı

Washington

Kapanışta Dow Jones endeksi 800 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 2,68 artışla 31.500,68 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 3,06 artarak 3.911,74 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 3,34 kazançla 11.607,62 puana yükseldi.

Endeksler, makroekonomik verilerdeki yavaşlama işaretinin merkez bankalarının sıkılaştırıcı politikalardaki agresif duruşunu törpüleyeceği beklentisiyle haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izledi.

Analistler, resesyon endişeleri devam ederken açıklanan makroekonomik verilerin, merkez bankalarının politika alanının daralabileceğine yönelik beklentileri artırdığını belirtti.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, enflasyon endişelerinin etkisiyle haziranda aşağı yönlü revize edilerek 50 ile tüm zamanların en düşük seviyesine indi.

Tüketici güveninin rekor düşük seviyeye inmesine rağmen son veriler, tüketicilerin 12 aylık enflasyon beklentilerinin yüzde 5,3'e gerilediğini, Amerikalıların enflasyon görünümünde marjinal bir iyileşme gördüğüne işaret etti.

Ülkede yeni konut satışları ise mayısta aylık yüzde 10,7 artışla 696 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

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