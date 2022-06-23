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Ekonomi

New York borsası yükselişle kapandı

New York borsası günü yükselişle tamamladı.

Dilara Zengin Okay   | 23.06.2022
New York borsası yükselişle kapandı

Washington

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,64 artışla 30.677,36 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,95 artarak 3.795,77 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,62 kazançla 11.232,19 puana yükseldi.

Endeksler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "şahin" açıklamaları ve hayal kırıklığı yaratan ekonomik verilere rağmen tahvil faizlerinin 2 haftanın en düşük seviyesine gerilemesiyle pozitif bir seyir izledi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi bugün yüzde 3,09 seviyesine indi.

Yarıyıllık Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun ikinci gününde Temsilciler Meclisinin Finansal Hizmetler Komitesinde açıklamalarda bulunan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, enflasyonla mücadele taahhüdünün "koşulsuz" olduğunu vurguladı.

İş gücü piyasasını etkilemeden enflasyonu düşürmenin çok daha zor hale geldiğine dikkati çeken Powell, "Tarihsel olarak düşük bir seviyeden olsa da işsizliğin yükselme riski var." dedi.

Powell, Fed'in enflasyonu yanlış değerlendirdiğine yönelik bir soru üzerine ise geriye dönüp bakıldığında enflasyonu hafife aldıklarını, geçici olmadığını kabul etti.

Diğer Fed yetkililerinin açıklamaları da piyasaların odağındaki yerini korurken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman temmuzda 75 baz puanlık bir faiz artışının daha uygun olacağını, sonraki birkaç toplantıda da en az 50 baz puanlık artışların gerekebileceğini belirtti. Bowman, enflasyonun çok az yatışma belirtisi gösterdiğini kaydetti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 18 Haziran ile biten haftada önceki haftaya göre 2 bin kişi azalışla 229 bine inerek beklenenden az düşüş gösterdi.

ABD'nin cari işlemler açığı ise bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 29,6 artarak 291,4 milyar dolara yükselirken, cari açığın GSYH'ye oranı yüzde 4,8 olarak hesaplandı.

Ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) de haziranda aylık bazda 4,6 puan azalışla 52,4'e inerek 23 ayın en düşük seviyesine geriledi. Hizmet sektörü PMI de 1,8 puan azalarak 51,6 ile 5 ayın en düşük seviyesine indi.

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