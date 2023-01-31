New York borsası yükselişle açıldı
Açılışta Dow Jones endeksi, 80 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,26 artışla 33.803,56 puana çıktı.
New York
S&P 500 endeksi yüzde 0,08 artarak 4.020,85 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,04 kazançla 11.398,58 puana yükseldi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günü politika faizine ilişkin vereceği karar yatırımcıların odağındaki yerini korurken, pay piyasalarında günün açılışında pozitif bir seyir izlendi.
Analistler, Fed'in yarın 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını, yatırımcılar için politika metninde ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin de büyük önem taşıdığını belirtti.
Piyasalarda Fed'in faiz artışını nerede durduracağına ilişkin belirsizliklerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğine değinen analistler, toplantıyla beraber bu konunun açıklığa kavuşmasının beklendiğini ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.