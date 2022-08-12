Dolar
17.93
Euro
18.40
Altın
1,802.29
ETH/USDT
1,931.30
BTC/USDT
24,188.00
BIST 100
2,864.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

New York borsası 'ralli' yaparak kapandı

New York borsası, enflasyondaki yavaşlama sinyallerinin etkisiyle haftanın son işlem gününü "ralli yaparak" tamamladı.

Dilara Zengin Okay   | 12.08.2022
New York borsası 'ralli' yaparak kapandı

Washington

Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,27 artışla 33.761,05 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,73 artarak 4.280,15 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 2,09 kazançla 13.047,19 puana çıktı.

Enflasyonun zirve yapmış olabileceği ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarının hızını yavaşlatabileceğine yönelik beklentilerle endeksler, haftanın son işlem gününde pozitif bir seyir izledi.

ABD'de tüketici enflasyonunun temmuzda beklentilerin altında kalması ve üretici enflasyonunun iki yılı aşkın süredir ilk kez düşüş göstermesi, Fed'in para politikası sıkılaşmasında gevşemeye gidebileceğine dair beklentileri beraberinde getirdi.

Temmuzda ithalat fiyatlarında yaşanan azalış da enflasyonun düşüş eğiliminde olabileceğine dair bir başka işaret olarak yorumlandı.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ithalat fiyat endeksi, temmuzda aylık yüzde 1,4 ve ihracat fiyat endeksi yüzde 3,3 ile piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

Ülkede Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi de ağustosta aylık 3,6 puan artışla 55,1'e çıkarak beklentilerin üzerinde artış kaydetti. Ayrıca enerji fiyatlarındaki düşüşün devam etmesiyle kısa vadeli enflasyon beklentisi yüzde 5'e geriledi.

Enflasyondaki yavaşlama sinyallerine karşın Fed yetkililerinin açıklamaları ise bankanın sıkılaşma politikasını değiştirmek için daha fazla kanıta ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, bugün yaptığı açıklamada, enflasyon yüzde 2'ye düşene kadar faiz artışlarının devam etmesi gerektiğini vurguladı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanan asker baba ocağında
Bakan Kurum: Konut ve kira fiyatları daha da hızlı bir şekilde düşecek
Türk Kızılay Bulgaristan-Sırbistan sınırında gurbetçilere destek veriyor
Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı dünya şampiyonu oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kütüphane açılışı sonrası gençlerle bir araya geldi

Benzer haberler

New York borsası 'ralli' yaparak kapandı

New York borsası 'ralli' yaparak kapandı

Çin devlet şirketleri, New York Borsası'ndan çekiliyor

Martı Kurucusu ve CEO'su Oğuz Alper Öktem: New York Borsası’nda Türk bayrağını dalgalandıracağız

New York borsası enflasyon verisinin ardından 'ralli' yaptı

New York borsası enflasyon verisinin ardından 'ralli' yaptı
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı
New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası karışık seyirle kapandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet