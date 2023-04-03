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Ekonomi

New York borsası karışık seyirle kapandı

New York borsası, artan petrol fiyatlarının enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratabileceği endişesiyle haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle tamamladı.

Dilara Zengin Okay  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
New York borsası karışık seyirle kapandı

Washington

Açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,98 artarak 33.601,15 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,37 artışla 4.124,51 puana çıkarken, Nasdaq endeksi yüzde 0,27 azalışla 12.189,45 puana indi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun mayıs ayı itibarıyla petrol üretiminde günlük 1 milyon varili aşkın kesintiye gitme kararı sonrası pay piyasaları yeni haftanın ilk işlem gününde karışık seyir izledi.

Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 23.25 itibarıyla yüzde 6,3 artışla 85 dolara yükselirken, aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili yüzde 6,4 artarak 80,5 dolardan alıcı buldu.

OPEC+ grubu üyesi ülkelerin üretim kesintisi kararı, piyasalarda enflasyon endişelerinin tekrar güç kazanmasına neden oldu.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard da OPEC+ grubunun üretimi kısma kararının beklenmedik olduğunu ve petrol fiyatlarındaki artışın Fed'in enflasyonu düşürme işini daha zor hale getirebileceğini belirtti. Bullard, "Kalıcı bir etkisinin olup olmayacağı bence ucu açık bir soru." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da OPEC+ grubunun üretim kesintisi kararını "çok yapıcı olmayan bir hareket" olarak nitelendirdi ve küresel büyüme için olumlu olmadığını belirtti.

OPEC+ grubunun hamlesinin enflasyonu düşürmeye yardımcı olmayacağına dikkati çeken Yellen, enflasyonun halihazırda yüksek olduğu bir dönemde belirsizliği ve tüketici üzerindeki yükü artırdığını ifade etti.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) imalat endeksi, martta 46,3 ile piyasa beklentilerinin altında kalırken, imalat sanayisinde daralmanın sürdüğünü gösterdi.

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