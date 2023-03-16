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Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, bankacılık sektörüne ilişkin devam eden endişelerle güne düşüşle başladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 16.03.2023 - Güncelleme : 16.03.2023
New York borsası düşüşle açıldı

New York

Açılışta Dow Jones endeksi, 50 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,15 azalarak 31.827,65 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,33 azalışla 3.878,93 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,43 düşüşle 11.384,87 puana indi.

Bankacılık sektörüne ilişkin endişeler devam ederken, ABD'de pay piyasaları güne negatif başlangıç yaptı.

First Republic Bank hisseleri, bankacılık krizi kaygılarıyla yüzde 30'un üzerinde değer kaybetti.

Credit Suisse, İsviçre Merkez Bankası'ndan (SNB) 50 milyar İsviçre frangına (yaklaşık 54 milyar dolar) yakın borçlanacağını duyurdu. Söz konusu likidite desteği, yatırımcıların güvenini tazelerken, bankanın hisseleri duyurunun ardından yüzde 40'a yakın değer kazandı.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin bankacılık sisteminin sağlam kalmaya devam ettiğini belirterek, bu hafta atılan adımların, mevduat sahiplerinin tasarruflarının güvende kalmasını sağlama kararlılığını gösterdiğini kaydetti.

Ayrıca, Kanada'da bankacılık otoritesi, iflas eden Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) Kanada'daki varlıklarının kalıcı kontrolünü ele aldı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Mart ile biten haftada 192 bine gerileyerek beklenenden fazla azaldı.

Philadelphia Fed İmalat Endeksi, martta eksi 23,2 değerini alırken, sektördeki daralmanın devam ettiğine işaret etti.

ABD'de konut başlangıçları ise şubatta yüzde 9,8 artışla 1 milyon 450 bine yükselerek beklentileri aştı.

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