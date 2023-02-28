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Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, şubat ayının son işlem gününe düşüşle başladı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 28.02.2023
New York borsası düşüşle açıldı

New York

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,05 azalarak 32.873,47 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,13 düşüşle 3.977,19 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,14 kayıpla 11.451,05 puana indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha fazla faiz artırımına gidebileceğine dair endişelerle pay piyasaları, ayın son işlem gününe negatif bir başlangıç yaptı.

Ülkede mal ticareti açığı, ocakta aylık bazda yüzde 2 artarak 91,5 milyar dolar oldu.

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