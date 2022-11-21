New York borsası düşüşle açıldı
New York borsası haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.
Moskova
Açılışta Dow Jones endeksi, 9 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,03 azalarak 33.736,72 puana indi.
S&P 500 endeksi yüzde 0,43 düşüşle 3.948,3 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,61 azalarak 11.078,33 puana geriledi.
Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin son enflasyon verilerine yönelik memnuniyetsizliklerini dile getirmelerinin endekslerde düşüşe neden olduğunu belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.