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Ekonomi

New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Emre Gürkan Abay   | 21.11.2022
New York borsası düşüşle açıldı

Moskova

Açılışta Dow Jones endeksi, 9 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,03 azalarak 33.736,72 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,43 düşüşle 3.948,3 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,61 azalarak 11.078,33 puana geriledi.

Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin son enflasyon verilerine yönelik memnuniyetsizliklerini dile getirmelerinin endekslerde düşüşe neden olduğunu belirtti.

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