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Ekonomi

Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı

Eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı.

Mümin Altaş   | 08.10.2020
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bugün ve yarın yapılacağı açıklanan eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek. 

Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.


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