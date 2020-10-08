Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
Eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca bugün ve yarın yapılacağı açıklanan eylül ayı Nakdi Ücret Desteği ödemeleri, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.
Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.
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