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Ekonomi

Muş'ta yüksek rekolte çiftçileri sevindirdi

Muş'ta çiftçiler, hasadı sona yaklaşan buğdayda yüksek rekolte elde etmenin sevincini yaşıyor.

Sabri Yıldırım  | 04.08.2023 - Güncelleme : 04.08.2023
Muş'ta yüksek rekolte çiftçileri sevindirdi Fotoğraf: Sabri Yıldırım/AA

Muş

Muş Ovası'nda buğday eken çiftçiler, biçerdöverlerle yaptıkları hasadın büyük bir kısmını tamamladı.

Bu yıl rekoltenin yüksek olmasının sevincini yaşayan çiftçiler, elde ettikleri buğdayları Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) geçici alım merkezine teslim etmeye başladı.

İçboğaz köyünde çiftçilik yapan Kemal Arat, gazetecilere, son yılların en bereketli sezonunu yaşadıklarını söyledi.

Arat, "Çok bereketli bir yıl oldu. Buğdaylarımızı TMO'ya teslim ettik. Fiyatlarımızda çok güzel, tonunu 8 bin 150 liradan sattık. Şimdiye kadar 50 tona yakın buğday teslim ettim. 55 yaşındayım ilk kez böyle bereketli bir yıl gördük. Kimin tarlası, toprağı varsa sürsün. Bereketli bir yıl oldu, bütün çiftçilerimiz verimden memnun." dedi.

Ebedin Mutlu da "Buğdaylarımızı biçerdöverle biçtik. Bugün ofise teslim ettik. Bu yıl çok iyi verim aldık. Bir sıkıntımız yok. Geçen yıla göre bu sene iki kat buğday hasat ettik." diye konuştu.


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