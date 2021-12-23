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Ekonomi

MÜSİAD'dan iş dünyasına indirim çağrısı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), iş dünyasına indirim çağrısı yaptı.

Tolga Yanık   | 23.12.2021
MÜSİAD'dan iş dünyasına indirim çağrısı

İstanbul

MÜSİAD'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirler piyasalara olumlu yansımış ve kısa süre içerisinde Türk lirasında ciddi değer artışı kaydedilmiştir. Bu çerçevede tüm iş dünyasını fiyatlarında indirim yapmaya davet ediyoruz. Döviz kurunun maliyetler üzerindeki baskısının hafiflemesiyle taşın altına elini koyarak fiyatlarını aşağı yönde revize eden MÜSİAD üyelerimizi sosyal medya hesaplarımızla kamuoyuna duyurarak, enflasyonla mücadele noktasındaki kararlılığımızı göstereceğiz" ifadelerine yer verildi.

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