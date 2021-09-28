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Ekonomi

Muğlalı üreticiler salep taleplerine yetişemiyor

Muğla ve ilçelerinde hayata geçirilen proje kapsamında ekimi yapılan salep orkideleri, yüksek verimi ve fiyatıyla üreticinin önemli gelir kaynağı haline geldi.

Durmuş Genç   | 28.09.2021
Muğlalı üreticiler salep taleplerine yetişemiyor

Muğla

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünce yürütülen "Itri-Tıbbi, Aromatik ve Boya Bitkilerinin Üretiminin Yaygınlaştırılıp Geliştirilmesi Projesi" kapsamında Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğinde salep üretim çalışması gerçekleştiriliyor.

Farklı rakımlardaki ilçelerde ekimi yapılan salep orkidesinin üreticilere gelir getirmesi ve türün korunması hedefleniyor.

Önceki hasat dönemlerinde çiftçinin yüzünü güldüren salepler, Muğla'daki talep karşılandıktan sonra başta çevre iller olmak üzere İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlere de gönderiliyor.

"Yürüttüğümüz çalışma sonucunda son yıllarda salep üretiminde artış yakaladık"

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, AA muhabirine, Muğla'da 13 ilçede 70 dekar alanda üretime devam ettikleri salebin katma değerli bir bitki olduğunu söyledi.

İlin endemik çeşitlilik anlamında çok büyük potansiyele sahip olduğunu belirten Saylak, "Yıllar içerisinde kaçak sökümlerle bu işin ticaretinin yapılması sonucunda ne yazık ki salepgillerde bir kayba uğradık. Muğla'da 21 endemik salep türü var. Yürüttüğümüz çalışma sonucunda son yıllarda salep üretiminde artış yakaladık. Müthiş taleple karşı karşıyayız. Talebi karşılamakta güçlük çekiyoruz. Bu sene 70 dekar alanda salep hasadı yaptık." diye konuştu.

Saylak, üreticilerin hem verim hem de fiyattan çok memnun olduğunu kaydetti.

Salebin kısa zamanda yüksek verim ve fiyata ulaşmasından dolayı üreticiler tarafından tercih edilen bir ürün haline geldiğine dikkati çeken Saylak, dekardan yaklaşık 300 kilogram ürün alındığını ifade etti.

"Muğla salep için bir gen bankası"

Muğla Salep Üreticileri Birliği Başkanı Enise Soykan ise 10 yıl görev yaptığı bankadaki işini bırakarak Milas'ta salep üretmeye başladığını dile getirdi.

Kiraladığı arazide 2 yıldır üretim yaptığını aktaran Soykan, ilde 75 tür salep yumrusu bulunduğunu ve bunların 16'sının neslinin tükenmek üzere olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yıllık ortalama 45 ton salep ihtiyacı olduğunu belirten Soykan, "Ülkemizdeki salep üretiminin yüzde 55'i Muğla, Aydın ve Antalya'da gerçekleşiyor. Muğla ise salep için bir gen bankası niteliğinde. Bölgemizdeki endemik türlerin üretime katılarak, doğru üretim şeklini gerçekleştirerek artmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Kilogramını 400 ila 500 liraya satıyoruz"

Milas ilçesinden tarla alan Tayfun Orhun da Ankara'nın yoğunluğundan kaçıp kente geldiğini ve salep üretmeye başladığını söyledi.

Muğla'nın toprak yapısı ve iklimi bakımından salep için en uygun yer olduğunu anlatan Orhun, üretimin ve gelirin tatmin edici olduğunu ifade etti.

Cemile Karabacak, Milas'ta 3 yıldır üretim yaptığını ve elde ettiği gelir dolayısıyla mutlu olduğunu kaydetti.

Salebin kilogramını 400 ila 500 liraya sattıklarını belirten Karabacak, "Yapmak isteyen herkese bu işi öneriyorum. Bir dönüm alandan yaklaşık 250 kilogram ürün bekliyorum." dedi.

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