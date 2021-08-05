Euro
10.11
Dolar
8.54
BIST 100
1,414.36
Altın
1,810.47
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Okçular Vakfı Başkanı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyet Üyesi Erdoğan, milli sporcularla basın toplantısı düzenliyor. Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde başlayıp Menteşe ilçesine ulaşan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
logo
Ekonomi

Mücevher ihracatı temmuzda 456 milyon dolar oldu

Mücevher ihracatı, temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5'lik artışla 456 milyon dolara ulaşırken ocak - temmuz arasındaki toplam mücevher ihracatı yüzde 48,5 artarak 2,91 milyar dolar oldu.

Fatma Eda Topcu   | 05.08.2021
Mücevher ihracatı temmuzda 456 milyon dolar oldu

İstanbul

Mücevher İhracatçıları Birliği yaptığı açıklamayla temmuz ayına ilişkin ihracat rakamlarını açıkladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verileri baz alınarak sektör, 2021 yılı temmuz ayında 456 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Böylelikle ocak ve temmuz ayları arasındaki mücevher ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,5 artarak 2 milyar 916 milyon dolar oldu.

Ürün gruplarına bakıldığında temmuz ayında en çok "altından mamul mücevherci ve kuyumcu eşyası" ihraç edilirken bu ürün grubunu "işlenmemiş veya yarı işlenmiş altın" grubu takip etti.

En çok ihracat Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapıldı

Temmuz ayında en çok mücevher ihracatı yapılan ülke Birleşik Arap Emirlikleri olurken bu ülkeyi İngiltere ve Irak takip etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere uluslararası seyahat listesini güncelledi
Japonya'da uzmanlardan Kovid-19'a karşı ülke geneli için olağanüstü hal çağrısı
Brezilya'da Kovid-19 vaka sayısı 20 milyonu aştı
Fransa'da itfaiyeciler aşı zorunluluğuna karşı greve gidiyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Mücevher ihracatı temmuzda 456 milyon dolar oldu

Mücevher ihracatı temmuzda 456 milyon dolar oldu

Mücevher ihracatı 7 ayda 3 milyar dolar sınırına dayandı