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Ekonomi

Mücevher ihracatı 7 ayda 3 milyar dolar sınırına dayandı

Türkiye'nin mücevher ihracatı, yılın ilk 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,5 artışla 2 milyar 916 milyon 544 bin dolara ulaştı.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 04.08.2021
Mücevher ihracatı 7 ayda 3 milyar dolar sınırına dayandı

Ankara

AA muhabirinin, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin temmuz ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artışla 16,4 milyar dolara, ocak-temmuz ihracatı ise yüzde 35 artışla 121,4 milyar dolara yükseldi.

Mücevher, bu dönemde ivmelenen ihracatıyla dikkati çeken sektörlerden oldu. Sektörün temmuz ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5 artışla 456 milyon 259 bin dolara ulaştı. Sektör ihracatı, geçen yılın temmuz ayında 347 milyon 44 bin dolar olarak gerçekleşmişti. Böylece temmuzda sektör ihracatı yıllık bazda 109 milyon dolar artarken, mücevher ihracatını en yüksek oranda artıran 4'üncü sektör olarak öne çıktı.

Sektörün ihracatı, ocak-temmuz döneminde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,5 artışla 2 milyar 916 milyon 544 bin dolar oldu. Geçen yılın ocak-temmuz döneminde mücevher ihracatı 1 milyar 963 milyon 473 bin dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Sektörün son 12 aylık ihracatı da bir önceki döneme göre yüzde 21 artışla 4 milyar 731 milyon 597 bin dolara ulaştı.

Ülkeler bazında incelendiğinde ABD ihracatta ilk sırada yer aldı. Ocak-temmuz döneminde ABD'ye yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 69,3 artışla 454 milyon 167 bin dolara yükseldi.

ABD'yi 350 milyon 955 bin dolarlık ihracatla Birleşik Krallık, 338 milyon 795 bin dolarla Birleşik Arap Emirlikleri, 230 milyon 353 bin dolarla Hong Kong, 165 milyon 429 bin dolarla Irak takip etti.

Sektörün ihracatını İstanbul sırtlıyor

Söz konusu 7 aylık dönemde en fazla mücevher ihracatı gerçekleştiren il İstanbul oldu. İstanbul'un mücevher ihracatı, geçen yılın ocak-temmuz dönemine göre yüzde 42,8 artışla 2 milyar 620 milyon 783 bin dolara ulaştı.

Bu ili 186 milyon 420 bin dolarla Çorum, 33 milyon 790 bin dolarla Kastamonu ve 27 milyon 725 bin dolarla Ankara takip etti.

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