Euro
6.58
Dolar
5.94
BIST 100
111,176.80
Altın
1,477.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

MTV artış oranı yeniden belirlendi

Motorlu taşıtlar vergisinde 2020'de uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 oldu.

Enes Duran   | 23.12.2019
MTV artış oranı yeniden belirlendi

Ankara

Motorlu taşıtlar vergisinde (MTV) 2020 yılında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak yeniden belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2019 yılı için tespit edilen değerleme oranı, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun verdiği yetkiye dayanılarak 2020'de MTV tutarlarına uygulanmak üzere yüzde 12 olarak yeniden belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2020'da yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail’de siyaset krizinin temel dinamikleri
Irak gösterileri: Yeni kuşaklar ve talepler
Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler sonrası Türkiye-İsrail ilişkileri
Libya'daki kırılgan ittifaklar Türkiye'yi zorlayabilir
İngiltere'de erken seçimin galibi Brexit

Benzer haberler

MTV artış oranı yeniden belirlendi

MTV artış oranı yeniden belirlendi