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Ekonomi

Motorine 5 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 5 kuruş zam geldi.

Murat Temizer   | 02.08.2021
Motorine 5 kuruş zam

Ankara

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, akaryakıtta Eşel Mobil sistemi uygulanmaya devam etse de söz konusu zam, rafineri çıkış fiyatlarında yaşanan değişiklikten kaynaklandı.

Pompa fiyatına ortalama 5 kuruş olarak yansıyacak zam ile Ankara'da ortalama 7,30 liradan satılan motorinin litre fiyatı 7,35 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 7,22 liradan 7,27 liraya, İzmir'de 7,32 liradan 7,37 liraya çıkacak.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

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