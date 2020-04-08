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Ekonomi

Motorine 15 kuruş zam

Motorinin litre fiyatına 15 kuruş zam geldi.

Ebru Şengül Cevrioğlu   | 08.04.2020
Motorine 15 kuruş zam

İzmir

AA muhabirinin Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından aldığı bilgiye göre, söz konusu artış pompa fiyatlarına bu gece yarısından itibaren yansıyacak.

Başkent Ankara'da ortalama 5,38 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,53 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,30 liradan 5,45 liraya, İzmir'de 5,40 liradan 5,55 liraya yükselecek.

Akaryakıt fiyatlarının hesaplanması

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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