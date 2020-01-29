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Ekonomi

Motorinde ÖTV artışı

Motorin için özel tüketim vergisi litrede 1,9059 liraya çıkarıldı.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 29.01.2020
Motorinde ÖTV artışı

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, motorin için uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarı, litrede 1,9059 lira olarak yeniden belirlendi. Söz konusu tutar, karar öncesinde litrede 1,7945 olarak uygulanıyordu.

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