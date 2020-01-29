Motorinde ÖTV artışı
Motorin için özel tüketim vergisi litrede 1,9059 liraya çıkarıldı.
Ankara
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, motorin için uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarı, litrede 1,9059 lira olarak yeniden belirlendi. Söz konusu tutar, karar öncesinde litrede 1,7945 olarak uygulanıyordu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.