Euro
6.38
Dolar
5.69
BIST 100
101,088.70
Altın
1,425.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Motorinde 16 kuruş indirim

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirim yapılacak. İndirimin 13 kuruşluk kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Muhsin Barış Tiryakioğlu   | 22.07.2019
Motorinde 16 kuruş indirim

Ankara

Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 16 kuruş indirime gidilecek.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, indirim motorinin pompa fiyatına ortalama 13 kuruş olarak yansıyacak kalan 3 kuruşluk kısmı devreye alınan eşel mobil sistemi kaynaklı ÖTV gelirinin yerine konmasında kullanılacak.

Buna göre, Ankara'da ortalama 6,54 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,41 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 6,48 liradan 6,35 liraya, İzmir'de 6,56 liradan 6,43 liraya inecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Askeri havacılık trendleri nasıl bir gelecek gösteriyor?
Kuşak-Yol projesi çerçevesinde Türkiye-Çin ilişkileri
Brexit ve İngiliz siyasetinin krizler çağı
GÖRÜŞ - İran’ın Kürt politikasında yeni arayışlar
Ürdün Riyad-Abu Dabi ekseninden uzaklaşıyor

Benzer haberler

Motorinde 16 kuruş indirim

Motorinde 16 kuruş indirim

Benzinde 20 kuruş indirim

Motorin ve benzine zam

Motorinde 15 kuruş indirim

Motorinde 15 kuruş indirim