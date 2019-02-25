Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.02
Dolar
5.30
BIST 100
104,330.10
Altın
1,327.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kurtulmuş Pendik'te
logo
Ekonomi

Motorin ve benzine zam

Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ortalama 28, benzinin litre fiyatına ise 17 kuruş zam geldi.

Murat Temizer  | 25.02.2019
Motorin ve benzine zam

Ankara

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 6,09 liradan satılan motorinin litre fiyatı 6,37 lira olacak.

Motorinin litresi İstanbul'da 6,05 liradan 6,33 liraya, İzmir'de 6,09 liradan 6,37 liraya yükselecek.

Benzinin fiyatı Ankara'da ortalama 6,44 liradan 6,61 liraya, İstanbul’da 6,37 liradan 6,54 liraya, İzmir’de 6,42 liradan 6,59 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cezayir’de değişim mümkün mü?
Çatışan ve çelişen ilgiler kesişiminde Kafkasya
ABD'nin Venezuela'yı 'işgal stratejisinde' kritik gün
Batı'da imajı bozulan MbS Asya’ya yöneldi
Asya’nın diplomasi merkezi: Kazakistan

Benzer haberler

Benzine 27 kuruş zam

Benzine 27 kuruş zam

'Elektrikli araç sayısı artacak ama gaza gelmemek lazım'