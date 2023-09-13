Moskova Borsası’nda türev ürün işlemleri durduruldu
Moskova Borsası'nda türev piyasasında işlemlerin durdurulduğu bildirildi.
Moskova
Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün saat 09.30 (TSİ 09.30) itibarıyla türev piyasasında işlemlerin durdurulduğu belirtildi.
Türev işlemlerin durdurulmasının gerekçesine ilişkin bilgiye yer verilmeyen açıklamada, işlemler tekrar başladığında ayrı bir bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.
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