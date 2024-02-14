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Ekonomi

Moskova Borsası’nda işlemler durduruldu

Moskova Borsası’nda dünün ardından bugün de işlemlerin durdurulduğu bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 14.02.2024 - Güncelleme : 14.02.2024
Moskova Borsası’nda işlemler durduruldu

Moskova

Moskova Borsası’ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye saati ile 10:36’da tüm işlemlerin durdurulduğu belirtildi.

İşlemler tekrar başlatıldığında ilave bir duyuru yapılacağının kaydedildiği açıklamada, işlemlerin neden durdurulduğuna dair bilgi paylaşılmadı.

Moskova Borsası’nda işlemler sunucu sorunları nedeniyle dün de yaklaşık iki saat durdurulmuştu.

Ukrayna savaşının ardından Moskova Borsası’ndaki işlemlerde teknik aksaklık yaşanırken, işlemler de zaman zaman durduruluyor.

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