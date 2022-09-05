Dolar
18.23
Euro
18.06
Altın
1,712.11
ETH/USDT
1,565.30
BTC/USDT
19,802.00
BIST 100
3,295.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Moskova Borsası’nda döviz işlemeleri durduruldu

Moskova Borsası’nda döviz ve değerli metallere yönelik işlemler geçici olarak durduruldu.

Emre Gürkan Abay   | 05.09.2022
Moskova Borsası’nda döviz işlemeleri durduruldu

Moskova

Moskova Borsası’ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün 10.50 (TSİ 10.50) itibarıyla döviz ve değerli metallere ilişkin işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, işlemlerin durdurulmasına ilişkin gerekçe belirtilmedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından "2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak Asayiş/Trafik Tedbirleri" genelgesi
Marmara Denizi'nde fırtına bekleniyor
Orman yangınlarında risk eylül ayında da devam ediyor
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Bolu'da gişelere çarpan hafif ticari araçtaki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Benzer haberler

Moskova Borsası’nda döviz işlemeleri durduruldu

Moskova Borsası’nda döviz işlemeleri durduruldu

Ukrayna'nın Harkiv şehrinde halk, savaşın gölgesinde hayata tutunmaya çalışıyor

Zelenskiy, 3 yerleşim biriminin Rus güçlerinden geri alındığını söyledi

Anadolu Ajansı, Rusya'daki 'Vostok-2022' askeri tatbikatını takip ediyor

Anadolu Ajansı, Rusya'daki 'Vostok-2022' askeri tatbikatını takip ediyor
Harkiv’de halka savaşı unutturmak için otoparkta film gösterimi düzenleniyor

Harkiv’de halka savaşı unutturmak için otoparkta film gösterimi düzenleniyor
Ukrayna: Rus ordusunun asker kaybı 49 bini geçti

Ukrayna: Rus ordusunun asker kaybı 49 bini geçti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet