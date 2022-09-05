Moskova Borsası’nda döviz işlemeleri durduruldu
Moskova Borsası’nda döviz ve değerli metallere yönelik işlemler geçici olarak durduruldu.
Moskova
Moskova Borsası’ndan yapılan yazılı açıklamada, bugün 10.50 (TSİ 10.50) itibarıyla döviz ve değerli metallere ilişkin işlemlerin geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
Açıklamada, işlemlerin durdurulmasına ilişkin gerekçe belirtilmedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.