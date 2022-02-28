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Ekonomi, Rusya-Ukrayna krizi

Moskova Borsası kapalı kalacak

Moskova Borsası 1 Mart'ta da işlemlere açılmayacak.

Emre Gürkan Abay   | 28.02.2022
Moskova Borsası kapalı kalacak

Moskova

Moskova Borsasından yapılan yazılı açıklamada, piyasalardaki işlemlerin “mevcut durum” nedeniyle yarın için durdurulacağı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve Batılı ülkelerin yaptırım açıklamalarının ardından Rus rublesinin dolar karşısında değer kaybı bugün yüzde 20'yi aşmıştı.

Moskova Borsası şubatta bir önceki ay kapanışına göre yüzde 35 değer kaybetmişti.

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