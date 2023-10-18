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Ekonomi

Morgan Stanley'nin karı üçüncü çeyrekte azaldı

ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley, net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azaldığını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Morgan Stanley'nin karı üçüncü çeyrekte azaldı

Washington

Morgan Stanley, bu yılın üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, bankanın yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 9 azalarak 2,4 milyar dolara geriledi.

Kurumun geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,47 dolar olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 1,38 dolar oldu.

Morgan Stanley'nin bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 13,3 milyar dolara çıktı.

Bankanın üçüncü çeyrekteki karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, geliri beklentilere paralel kaydedildi.

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