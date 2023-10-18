Morgan Stanley'nin karı üçüncü çeyrekte azaldı
ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley, net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 azaldığını duyurdu.
Washington
Morgan Stanley, bu yılın üçüncü çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.
Buna göre, bankanın yılın üçüncü çeyreğindeki net karı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 9 azalarak 2,4 milyar dolara geriledi.
Kurumun geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,47 dolar olan hisse başına karı, bu yılın aynı döneminde 1,38 dolar oldu.
Morgan Stanley'nin bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artarak 13,3 milyar dolara çıktı.
Bankanın üçüncü çeyrekteki karı piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşirken, geliri beklentilere paralel kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.