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Ekonomi

Morgan Stanley'nin karı üçüncü çeyrekte arttı

ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley, net karının bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 32 arttığını bildirdi.

Dilara Zengin Okay  | 16.10.2024 - Güncelleme : 16.10.2024
Morgan Stanley'nin karı üçüncü çeyrekte arttı

Washington

Morgan Stanley, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre, bankanın net karı, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 32 artarak 3,2 milyar dolara çıktı. Morgan Stanley'nin net karı geçen yılın üçünü çeyreğinde 2,4 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Kurumun, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,38 dolar olan hisse başına karı da bu yılın aynı döneminde 1,88 dolara yükseldi.

Morgan Stanley'nin geliri ise üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 artışla 15,4 milyar dolara ulaştı. Bankanın geliri, geçen yılın üçüncü çeyreğinde 13,3 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Morgan Stanley'nin net kar ve geliri üçüncü çeyrekte piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

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