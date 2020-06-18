Euro
7.68
Dolar
6.86
BIST 100
112,492.40
Altın
1,724.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, TBMM Başkanlığı için aday olmayacağını belirtti.
logo
Ekonomi

Moody's'ten salgın sonrası büyük değişim vurgusu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının; ekonomilerin, toplumların ve şirketlerin faaliyetlerini temelden değiştirebileceğini duyurdu.

Gökhan Kurtaran   | 18.06.2020
Moody's'ten salgın sonrası büyük değişim vurgusu

Londra

Moody's'in sektörler arası kredi koşulları raporunda, salgın nedeniyle birçok önde gelen büyük ekonomide uzun vadeli büyümenin zayıflayabileceği, kapsamlı politika desteklerinin ekonomilerin kalıcı hasardan korunmasına yetmeyebileceği belirtildi. 

Raporda, koronavirüs salgınının; ekonomilerin, toplumların ve şirketlerin faaliyetlerini temelden değiştirebileceği kaydedildi.

Faiz oranlarının daha uzun süre düşük kalmaya devam edeceği aktarılan raporda, "Mevcut kriz, olağanüstü düşük faiz ortamını uzatmaya devam ediyor." denildi.

Raporda, küresel ticaretin daha parçalı olacağı, gelecek dönemde korumacı küresel ekonomik eğilimin artacağı, rekabet halinde yeni ekonomik blokların oluşacağı, yeni ticari sınırlamaların getirileceği belirtildi.

Tüketici alışkanlıklarının da gelecek dönemde değişmesinin beklendiği aktarılan raporda, iş dünyasında bazı değişimlerin geçici, bazılarının da kalıcı olmasının beklendiği kaydedildi. Raporda, kalıcı değişimlere "ofisler, uçuşlar ve toplu taşıma, mağaza alışverişleri ve dışarıda eğlenceye olan talebin azalması" örnek gösterildi.

Yeni ortamda teknoloji şirketlerinin açık bir şekilde avantajlı olmasının beklendiği aktarılan raporda, hükümetlerin yeni sosyal yükümlülüklerinin ortaya çıkacağı, artan eşitsizliğin sosyal birlikteliğin bozulmasına yol açabileceği, bazı ülkelerde kurumlara olan güvenin azalabileceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çinli sağlık uzmanı Pekin'de Kovid-19 vaka sayısının birkaç güne azalacağını açıkladı
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 kayıpları artmaya devam ediyor
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: Salgının artmasının en önemli faktörü olan toplantılar engellenmelidir
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 514'e yükseldi
İspanya'da Kovid-19'dan son bir haftada 52 kişi öldü

Benzer haberler

Moody's'ten salgın sonrası büyük değişim vurgusu

Moody's'ten salgın sonrası büyük değişim vurgusu

Öğrenciler bu yıl karne heyecanını evlerde yaşayacak

Kanın hayat veren yolculuğunda 'Kovid-19' hassasiyeti

Hindistan'da Kovid-19 salgını kasım ortasında zirveye çıkabilir

Hindistan'da Kovid-19 salgını kasım ortasında zirveye çıkabilir
Pekin'deki kapatılan pazarın çevresindeki 46 bin kişiye Kovid-19 testi yapılacak

Pekin'deki kapatılan pazarın çevresindeki 46 bin kişiye Kovid-19 testi yapılacak
Koronavirüs döneminde indirilen tez sayısında yüzde 110 artış kaydedildi

Koronavirüs döneminde indirilen tez sayısında yüzde 110 artış kaydedildi