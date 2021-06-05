Moody's Türkiye'ye ilişkin güncelleme yapmadı
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, daha önce reyting takviminde belirtilen 4 Haziran 2021 itibarıyla Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığı kaydedildi.
Londra
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını bildirdi.
Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, daha önce reyting takviminde belirtilen 4 Haziran 2021 itibarıyla Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığı kaydedildi.
Moody's, Türkiye'yi "B2" kredi notu ve "negatif" görünümle değerlendiriyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.