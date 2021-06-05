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Ekonomi

Moody's Türkiye'ye ilişkin güncelleme yapmadı

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, daha önce reyting takviminde belirtilen 4 Haziran 2021 itibarıyla Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığı kaydedildi.

Gökhan Kurtaran   | 05.06.2021
Moody's Türkiye'ye ilişkin güncelleme yapmadı

Londra

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığını bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, daha önce reyting takviminde belirtilen 4 Haziran 2021 itibarıyla Türkiye’nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapılmadığı kaydedildi.

Moody's, Türkiye'yi "B2" kredi notu ve "negatif" görünümle değerlendiriyor.

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