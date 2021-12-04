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Ekonomi

Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B2" olarak teyit etti, not görünümünü "negatif" olarak bıraktı.

Dilara Zengin   | 04.12.2021
Moody's Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Washington

Moody's'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunun teyit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "B2" olarak teyit edildiği, not görünümünün ise "negatif" olarak korunduğu kaydedildi.

Moody's'in açıklamasında Türk lirası üzerindeki mevcut baskıdan bağımsız olarak, brüt ve net bazda döviz rezervlerinin kademeli olarak yeniden yapılandırılmasını destekleyen düşük cari açık nedeniyle Türkiye'nin temel dış kırılganlık riskinin azaldığına işaret edildi.

Türkiye'de özel sektörün para birimi dalgalanmalarına karşı göreceli bir esneklik gösterdiği belirtilen açıklamada, Türkiye'nin kamu maliyesinin nispeten güçlü kalmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, iç talep yerine ihracatın Türk lirasındaki değer kaybından yararlanarak 2022'de büyümeye daha güçlü katkı yapmasının muhtemel olduğu aktarıldı.

Türkiye'nin büyük ve çeşitlendirilmiş ekonomisi olduğuna işaret edilen açıklamada, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 11 büyüyeceği tahmin edildi. Moody's kasım ayında yayımlanan Küresel Makro Görünüm Raporu'nda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 9,2 büyüyeceğini öngörmüştü.

Açıklamada, Türkiye ekonomisinin 2022'de ise yüzde 4 büyüyeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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