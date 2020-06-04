Euro
7.62
Dolar
6.76
BIST 100
109,567.50
Altın
1,706.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Moody's: Havacılık sektörü 2023'e kadar toparlanamayacak

Moody's, yeni tip koronavirüs salgınından etkilenen havacılık sektörünün 2023'ten önce tamamen toparlanamayacağını ve sektörün derin yapısal değişikliklerle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Dilara Zengin   | 04.06.2020
Moody's: Havacılık sektörü 2023'e kadar toparlanamayacak

Washington

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's açıklamasında, hava yolu yolcu talebindeki ciddi durgunluğun 2021'de de devam edeceği belirtildi. 

Açıklamada, "Havacılık sektörü 2023'ten önce tamamen toparlanamayacak ve derin yapısal değişikliklerle karşı karşıya kalacak." ifadesi yer aldı.

Kuruluşun açıklamasında, sağlıkla ilgili endişeler, kurumsal seyahat politikalarındaki değişiklikler, uluslararası seyahatteki olası kısıtlamalar ve daha düşük gayrisafi yurt içi hasıla ile yükselen işsizlik nedeniyle azalan harcamalar nedeniyle yolcu talebinin 2022'ye kadar sınırlı olacağı aktarıldı.

Hava yolu şirketlerinin borç yükü artacak

Havacılık sektöründeki talebin 2023 yılında 2019'daki seviyelerine yaklaşabileceğinin belirtildiği açıklamada, Kovid-19 salgınına ilişkin belirsizliğin öngörü yapmayı zorlaştırdığı aktarıldı.

Açıklamada, birçok hava yolu şirketinin borç yükü pahasına likiditelerini artırdığına işaret edilerek, daha güçlü ve devlet destekli hava yolu şirketlerinin mart ayından bu yana likiditelerini önemli ölçüde artırdığı kaydedildi.

Çoğu hava yolu şirketinin 2023'e kadar önemli ölçüde borçlanacağının vurgulandığı açıklamada, kuruluşun 25 Mayıs'tan bu yana 13 hava yolu şirketinin kredi notunu düşürdüğü ve 6 hava yolu şirketinin ise notunun teyit edildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, havacılık endüstrisinin önemli yapısal değişikliklere uğrayacağı, ticari havacılık imalatı ve tedariği, havaalanı, seyahat ve hava yolu hizmetleri gibi ilgili sektörlerde de etkilerin hissedileceği bilgisine yer verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi protestoların Kovid-19'u yaymasından endişeli
Dünya Sağlık Örgütünden Afrika için Kovid-19 sonrası 'aşırı yoksulluk' uyarısı
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 65'ye yükseldi
Dünyada Kovid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 390 bini aştı
Trabzonspor'da teknik heyet ve sporcular altıncı kez Kovid-19 testinden geçti

Benzer haberler

New York Valisi Cuomo göstericilerden Kovid-19 testi yaptırmalarını istedi

New York Valisi Cuomo göstericilerden Kovid-19 testi yaptırmalarını istedi

Moody's: Havacılık sektörü 2023'e kadar toparlanamayacak

Dünya Sağlık Örgütünden Afrika için Kovid-19 sonrası 'aşırı yoksulluk' uyarısı

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 65'ye yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 65'ye yükseldi
Dünyada Kovid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 390 bini aştı

Dünyada Kovid-19 salgını sebebiyle ölenlerin sayısı 390 bini aştı
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 131 bin 778'e yükseldi

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 131 bin 778'e yükseldi