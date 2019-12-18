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Ekonomi

Moody's 2020 Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı

Türkiye'nin kredi notu ve görünümü, gelecek yıl 5 Haziran ve 4 Aralık'ta değerlendirilebilecek.

Gökhan Kurtaran   | 18.12.2019
Moody's 2020 Türkiye değerlendirme takvimini açıkladı

Londra

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2020'de Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin muhtemel değerlendirme tarihlerini yayımladı. 

Moody's'in açıkladığı 2020 yılına ilişkin değerlendirme takviminde, Türkiye'nin kredi notu ve görünümünün gelecek yıl 5 Haziran ve 4 Aralık'ta değerlendirilebileceği bildirildi.

Moody's'in reyting politikasında, derecelendirilen ülkelerin kredi notları ve görünümlerinin en az 6 ay aralıkla gözden geçirilmesi gerekiyor.

Derecelendirme kuruluşlarının takviminde ülke kredi notu ve görünümlerine ilişkin tarih verilmesi, kesin olarak o tarihte açıklama yapılacağı anlamına gelmiyor.

Moody's, en son 7 Aralık 2019'da Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin takvimde tarih belirtmesine karşın güncelleme yapmamıştı.

Moody's, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B1", kredi notu görünümünü ise "negatif" olarak değerlendiriyor.

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