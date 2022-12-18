Dolar
18.65
Euro
19.82
Altın
1,793.22
ETH/USDT
1,175.10
BTC/USDT
16,675.00
BIST 100
5,214.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Ankara İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi'nde konuşuyor
logo
Ekonomi

Mobilyacıların 2023 ihracat hedefi 10 milyar dolar

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, "2023 yılında ihracat hedefimizi 10 milyar dolar olarak belirledik." ifadesini kullandı.

Ergin Garip   | 18.12.2022
Mobilyacıların 2023 ihracat hedefi 10 milyar dolar

İstanbul

İstanbul Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye mobilya sektörü, gün geçtikçe dünyada bilinirliğini artırmaya devam ediyor.

Yapılan yatırımlarla ithalatı minimum seviyeye indiren sektör, hem iç pazarın ihtiyaçlarını karşılıyor hem de ihracatını devamlı artırıyor. Türkiye'nin ihracatına önemli katkı sunan mobilya sanayi, yeni pazar araştırmalarını da sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erkan Özkan, Ticaret Bakanlığının desteklediği Uzak Ülkeler Stratejisi'nin kendileri için önemli bir gündem maddesi olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda belirlediğimiz uzak ülke pazarları içinde ABD, Hindistan, Çin, Kanada, Meksika, Güney Afrika, Avustralya, Nijerya, Brezilya gibi 18 ülke bulunuyor. Bu ülkelerden özellikle ABD, hem mobilya hem de diğer sektörler için iştah açıcı bir pazar. ABD, Türkiye ihracatı için büyük bir potansiyel oluşturuyor ve ülke olarak 100 milyar dolarlık bir ihracat hedefimiz var. Bu doğrultuda hem ülkemizin hem de sektörümüzün ABD'ye ihracatını artıracak tanıtımlara ve faaliyetlere hız vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Hedef hakim olduğumuz pazarlarda payımızı artırmak"

Erkan Özkan, Türkiye mobilya sektörü ihracatından en önemli payı komşu ülkelerin aldığını belirterek, en çok ihracat yapılan ülkenin Irak olduğunu kaydetti.

İhracatta ikinci sırada Almanya, üçüncü sırada ise İsrail'in yer aldığını aktaran Özkan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sektör, ihracat rakamlarını devamlı artırarak yoluna devam ederken yeni pazarlar için de atılımlarını sürdürüyor. Üreticilerimiz, her geçen gün tasarım ve kalite noktasında kendilerini geliştirerek çıtayı bir üst seviyeye taşıyorlar. Bu sayede de hem marka değerimiz hem de dünyada bilinirliğimiz artıyor. Biz gerek düzenlediğimiz gerekse de katıldığımız fuarlar aracılığıyla Türk mobilyasını dünyanın dört bir köşesine ulaştırmaya çalışıyoruz. Birçok pazarda ürünlerimiz yer alıyor. Ancak sadece yer almak değil, bu noktalarda kalıcı olmak da önemli. Hedef pazarlarda kalıcı olmak için doğru politikaları uygulamak çok önemli. Biz de bunun için ince eleyip sık dokuyoruz. Sektör olarak hedefimiz, hem hakim olduğumuz pazarlarda payımızı artırmak hem de zayıf olduğumuz pazarlarda yapacağımız yeni hamlelerle güç kazanmak."

Türkiye’nin yıllık ihracat rakamlarına önemli katkılar sunan mobilya sektörünün, cari fazla veren üretimini devamlı olarak artırdığına dikkati çeken Özkan, "Sektörümüz, istihdama da önemli katkılar sağlıyor. Katma değerli ürün payını artıran sektör, üretim bantlarını durdurmamak için pazarlardaki etkinliğini artırmaya çalışıyor. Yılın ilk 10 ayında yakaladığı rakamlarla ihracatta 2021 yılının 6,9 milyar dolarlık rakamını geride bırakan mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörü, gerçekleştirdiği yatırımlarla birlikte rekabet gücünü de her geçen gün artırıyor. Bu yıl hedefimiz ise 8 milyar dolar. 2023 yılında ihracat hedefimizi 10 milyar dolar olarak belirledik." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmara Denizi'nde yarın fırtına bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hanuka Bayramı mesajı
Türkiye Karadeniz'den gelen soğuk havanın etkisine girecek
Türkiye, Almanya ve Yunanistan heyetleri Brüksel'de üçlü görüşme gerçekleştirdi
Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli

Benzer haberler

Mobilyacıların 2023 ihracat hedefi 10 milyar dolar

Mobilyacıların 2023 ihracat hedefi 10 milyar dolar

Türk makine üreticileri Avrupa dışındaki pazarlarda ihracatını artırmak istiyor

Büyük hidrolik silindirleri üreten Türk firması 30'dan fazla ülkeye ihracat yapıyor

Tekstil ve ham maddeleri sektörü ihracatı 11 ayda 9,6 milyar dolar oldu

Tekstil ve ham maddeleri sektörü ihracatı 11 ayda 9,6 milyar dolar oldu
Hazır giyim ve konfeksiyondan 11 ayda 19,5 milyar dolarlık rekor ihracat

Hazır giyim ve konfeksiyondan 11 ayda 19,5 milyar dolarlık rekor ihracat
Hataylı kadın girişimci ödünç tohumla başladığı safran üretiminde ihracat hedefliyor

Hataylı kadın girişimci ödünç tohumla başladığı safran üretiminde ihracat hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet