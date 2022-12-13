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Ekonomi

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 7,7 milyar dolara ulaştı

Mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektörünün ocak-kasım dönemi ihracatı yüzde 22,4 artarak 7,7 milyar dolara ulaşırken, bu rakam tüm zamanların yıllık rekoru olarak kayıtlara geçti.

Uğur Aslanhan   | 13.12.2022
Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı 7,7 milyar dolara ulaştı

İstanbul

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı ocak-kasım döneminde yüzde 14 artışla 231 milyar dolara yükseldi.

Bu dönemde mobilya, kağıt ve orman ürünleri sektöründe gerçekleşen ihracat artışı ise yüzde 22,4'e ulaştı. Sektörün dış satımı 7,7 milyar dolarla geçen yılın tamamını geride bıraktı.

Yılın 11 ayında sektörün en çok ihracat yaptığı ülke 937,95 milyon dolarla Irak oldu. Bu ülkeye ihracatta yüzde 8,1'lik artış yaşandı.

Irak'ı 443,1 milyon dolarla İsrail, 410,4 milyon dolarla Birleşik Krallık, 312,95 milyon dolarla Almanya, 312,86 milyon dolarla ABD, 271,6 milyon dolarla Libya takip etti. İran, Fransa, Bulgaristan ve Rusya'da en çok ihracat yapılan ülkeler arasında yer aldı.

Rusya ve Hindistan'a ihracatta artış

Türkiye'nin mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatında ana pazarları arasında yer alan ülkelerde en yüksek artış yüzde 163,8 ile Rusya'da yaşandı. Bu ülkeye ihracat 191,9 milyon doları geçti.

Yılın 11 ayında 50 milyon doların üzerinde ihracat yapılan ülkeler arasında artış oranı Hindistan'da yüzde 107,9, Katar'da yüzde 90, Tunus'ta yüzde 60,7, İtalya'da yüzde 59,8, Özbekistan'da yüzde 57,3, Yunanistan'da yüzde 56,9, Sırbistan'da yüzde 55,1, Romanya'da yüzde 51,6, KKTC'de yüzde 50,7 olarak gerçekleşti.

"Doğru planlama sayesinde ihracat artışımız yıl başından beri sürüyor"

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Özkan, AA muhabirine verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, kendisini sürekli güncelleyen ve çağa ayak uyduran sektörün ihracat başarısının, yılın başından bu yana gerçekleştirdikleri doğru planlamalar sayesinde devam ettiğini söyledi.

Geçen yılın tamamında elde ettikleri 6,99 milyar dolarlık ihracat rakamını 11 ayda geçtiklerini dile getiren Özkan, "Önündeki fırsatları devam ettiren sektörümüzün şu an için öncelikli hedefi yılı 8 milyar doların üzerinde ihracat ile noktalamak. Bunun için de umutluyuz çünkü tüm dünyada yaklaşan yılbaşı ve artan talepler bu hedefe ulaşmamız için önümüzde hiçbir engel olmadığını gösteriyor." diye konuştu.

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