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Ekonomi

Mobilya ihracatında ilk çeyrek performansı yıl sonu hedefi için umut verdi

MOSDEF Başkanı Ahmet Güleç, "İlk 3 ayda en düşük rakamlar olmasına rağmen 1 milyar 150 milyon dolar ihracat yaptık. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımızı yaklaşık yüzde 20 artırdık." dedi.

Sinan Balcıkoca   | 14.04.2022
Mobilya ihracatında ilk çeyrek performansı yıl sonu hedefi için umut verdi

Bursa

Sektörün ilk çeyrek performansını AA muhabirine değerlendiren Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye mobilya sektörünün ocak-mart döneminde ihracatını artırmaya devam ettiğini anlattı.

Geçen yılın aynı aylarıyla karşılaştırıldığında ilk çeyrekte rekor ihracata imza attıklarını dile getiren Güleç, mobilya ihracatıyla ilgili altyapıyı oluşturduklarını, bundan sonra çıtayı daha da yükseğe taşıyacaklarını kaydetti.

Güleç, Türkiye'de yaklaşık 40 bin mobilya üreticisinin olduğunu ve bunun 3'te 1'inin ihracat yaptığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Artık gelişmiş ülke pazarlarına girdik. Gelişmiş ülkeler artık Türk mobilyasını tercih ediyor. Türk mobilyası artık dünyada aranır hale geldi. Özel koleksiyonlara sahibiz. Çoklu endüstrinin müşterisiyiz. Hemen hemen her zevke ve her kesime mobilya üretme kabiliyetimiz var. Ofis, mutfak, ev mobilyası, eğitim mobilyası olmak üzere birçok sektöre hitap ediyoruz. Bu yıl 6 milyar dolar ihracat hedefliyoruz. İlk 3 ayda en düşük rakamlar olmasına rağmen 1 milyar 150 milyon dolar ihracat yaptık. Geçen yılın aynı dönemine göre ihracatımızı yaklaşık yüzde 20 artırdık. Geçen sene ilk çeyrekte ihracatımız 961 milyon dolardı."

Türk mobilyası gelişmiş ülkelerde büyümeyi sürdürüyor

Ahmet Güleç, Türkiye mobilya sektörünün başarı hikayesinin bundan sonra da devam edeceğini vurguladı.

ABD, Almanya, Fransa, Hollanda ve İngiltere gibi gelişmiş ülkelerde büyümeyi sürdürdüklerini aktaran Güleç, "Buralarda büyümemiz ihracatı daha çok artırır. Bundan sonraki süreçte aylık 600 milyon doları aşan ihracatlar yapacağız." dedi.

Güleç, son günlerde sektörün tedarik zincirinde sorunlar yaşadığını bildirerek, bunların çözüme kavuşması halinde daha güzel işlere imza atacaklarını belirtti.

"Mobilya, kağıt ve orman ürünleri" alanında ise ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 28 artışla 1 milyar 933 milyon dolar ihracat yapıldığı bilgisini veren Güleç, yıl sonunda 9 milyar dolar dış satım hedeflediklerini sözlerine ekledi.

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