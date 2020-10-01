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Ekonomi

Mısır IMF'den 2,7 milyar dolar kredi alıyor

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında Uluslararası Para Fonu (IMF) ile yapılan 2,7 milyar dolarlık kredi anlaşmasının onaylanmasına karar verdi.

Mohammad Farid Mahmoud Abdullah,Safiye Karabacak   | 01.10.2020
Mısır IMF'den 2,7 milyar dolar kredi alıyor

Kahire

Mısır parlamentosunun 17 Haziran 2020'de gerçekleştirdiği oturumda krediyi onaylamasının ardından, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin bu yönde çıkardığı kararname bugün resmi gazetede yayımlandı. 

Kahire ve IMF arasında anlaşmaya varılan 2,7 milyar dolar, Mısır'ın Fondaki payının yüzde 100'ünü oluşturuyor.

Mısır'ın bu yıl Kovid-19 salgınının olumsuz mali ve ekonomik sonuçları nedeniyle dövize ihtiyacı arttı.

Mısır'ın dış borcu, mart ayında sona eren 2019/2020 mali yılının üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 4,78 artarak 111,3 milyar dolara yükseldi.

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