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Ekonomi

"Minimal Evler" başkentte görücüye çıktı

Ankara'nın ilk Minimal Evler Fuarı, Altınpark Anfa Expo-Center Fuar Merkezi'nde başladı.

Fatma Sevinç Çetin  | 23.11.2023 - Güncelleme : 23.11.2023
"Minimal Evler" başkentte görücüye çıktı Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser/AA

Ankara

Zirve Fuarcılık Şirketi tarafından düzenlenen fuarda, prefabrik evler, tiny house, kapsül evler, ahşap evler, bungalovlar ve bahçe mobilyaları ziyaretçilere tanıtılıyor.

Ziyaretçiler, fuarda, bütçelerine uygun yatay mimarinin farklı seçeneklerinin olduğu minimal yaşam alanlarını görme imkanı bulabiliyor.

Fuarda ayrıca sektörde ileri gelen şirketlerin tanıtım stantları da yer alıyor.

AA muhabirine açıklama yapan Zirve Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tevfik Çayır, pandemi ve deprem nedeniyle herkesin normal hayata döndüğünü ve bu yüzden prefabrik evleri tercih ettiğini belirtti.

Türkiye genelindeki 62 firmayı bir araya getirerek bu ihtiyacı karşılamak istediklerini dile getiren Çayır, fuarda her bütçeye göre evin olduğunu söyledi.

Ziyaretçilerin fuarda en çok kapsül şeklinde tasarlanan eve rağbet gösterdiğini belirten Çayır, "Tamamen otomatik, isteğe göre dizayn edilebiliyor. Fiyatı 85 bin-100 bin Türk lirası arasında tasarıma göre değişebiliyor." dedi.

Fuar, 26 Kasım'da sona erecek.

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