Euro
8.75
Dolar
7.40
BIST 100
1,092.16
Altın
1,917.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Milangaz artık OYAK bünyesinde

OYAK, Milangaz’ın, hisse devrinin tamamlandığını bildirdi.

Murat Temizer   | 25.08.2020
Milangaz artık OYAK bünyesinde

Ankara

OYAK, Milangaz’ın, marka ve LPG operasyonlarını satın almak üzere yaklaşık 1 senedir devam eden görüşmelerin sonucunda hisse devrinin tamamlandığını bildirdi.

OYAK'tan yapılan açıklamada, Milangaz'ın Türkiye'nin LPG pazarının önde gelen şirketlerinden olduğu anımsatıldı.

Açıklamada, Milangaz'ın OYAK çatısı altında 5 deniz terminali, 19 tüp dolum tesisi, 550’den fazla otogaz bayii ve 1200’e yakın tüp gaz bayisinin yanı sıra, kara ve deniz filosu ile hizmet vermeye devam edeceği belirtildi.

OYAK, bu yılın başında TOTAL ve M Oil’i tüm operasyonlarıyla birlikte satın alarak, pazarın beşinci büyük oyuncusu olmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, şu ifadeleri kullandı:

"Milangaz satın almasıyla birlikte artık toptan, otogaz ve tüp gaz dahil LPG sektörünün tüm değer zincirinde yüzde 100 yerli sermaye ile hizmet vermeye başlayacağız. Milangaz’ın yüksek dolum tesis sayısı ve geniş ağ kapsama alanı ile depolama kapasitesinin ortalamanın üzerinde olması bize yeni ticari fırsatlar sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde de değerlerimiz çerçevesinde, üyelerimizin sayısı artarken, birikimlerini de verimli yatırımlarla değerlendirmeye ve ülkemizin büyüme ile istihdam yaratma hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstü vatandaşlara kısıtlama
Münih'te artan Kovid-19 vakalarına karşı alkol yasağı uygulaması
Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
İspanya, son 24 saatte 7 bin 117 yeni Kovid-19 vakası açıkladı
14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyecek

Benzer haberler

Milangaz artık OYAK bünyesinde

Milangaz artık OYAK bünyesinde

Bakan Dönmez: Doğal gazı bulduktan sonra çıkartmasını da biliriz

IEA Başkanı Birol: Karadeniz'deki keşfin potansiyel ekonomik değeri 80 milyar dolar

Enerjisine kavuşan Türkiye

Enerjisine kavuşan Türkiye
Türkiye enerjide ezberleri bozdu

Türkiye enerjide ezberleri bozdu
Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı