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Ekonomi

Mersin'de yeşil soğan hasadı başladı

Türkiye'de yeşil soğanın en çok üretildiği illerin başında gelen Mersin'de hasadına başlanan ürün Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

Mustafa Ünal Uysal   | 10.01.2022
Mersin'de yeşil soğan hasadı başladı Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Ekiminden toplanmasına ve çamurundan temizlenmesine kadar zahmetli bir sürecin ardından yeşil soğan tezgahlardaki yerini alıyor.

Toroslar ilçesine bağlı Kaşlı, Düğdüören ve Dorukkent mahalleleri sakinlerinin geçim kaynağı olan yeşil soğanda hasat başladı.

Sabahın ilk ışıklarıyla tarlaların yolunu tutan aileler, yaklaşık 2 ay önce ekilen ve olgunlaşan ürünleri, dirgen yardımıyla ya da elle çekerek topluyor.

Çamur içerisindeki soğanlar, tarlaların köşesinde oluşturulan yıkama havuzlarında temizleniyor. Deste haline getirilen yeşil soğanlar, kasalara yerleştirilerek tüccarlar aracılığıyla Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor.

"Hasatla mahallede hareketlilik başladı"

Kaşlı Mahallesi Muhtarı Ruşen Kartal, mahalledeki ailelerin geçim kaynağının yeşil soğan olduğunu söyledi.

Yeşil soğanın hasadıyla mahallede de hareketliliğin başladığını aktaran Kartal, "Yeşil soğan hasadı zor. Vatandaşlarımızın başka işi yok, sadece bu işi yapıyorlar. Yağmurda, çamurda zoru başarıyorlar. " diye konuştu.

Mahallede yeşil soğan üretim alanlarının genişlediğini ifade eden Kartal, ürettikleri yeşil soğanı Türkiye'nin birçok noktasına gönderdiklerini belirtti.

Üreticilerden Celal Boz da yeşil soğan hasadını ailesiyle birlikte yaptıklarını belirtti.

Dönüme yaklaşık bir ton ürün aldığını ifade eden Boz, bu yıl hem verimin hem de fiyatın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

"Verimli bir yıl oldu"

Dinçer Boz da 20 yıldan bu yana soğan yetiştirdiğini, bu yıl yağışların yetersiz olması nedeniyle ürünü taşıma yöntemle suladıklarını aktardı.

Verimli bir yıl olduğunu, emeklerinin karşılığını aldıklarını kaydeden Boz, "Sabah erkenden geliyoruz, soğanı çekiyoruz, soyuyoruz, yıkıyoruz. Sonra ürünün teslimatını yapıyoruz. Daha fazla soğan üretmek istiyoruz. Buraya su geldiğinde daha çok verim alabiliriz." diye konuştu.


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