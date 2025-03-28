Dolar
38.01
Euro
41.00
Altın
3,074.54
ETH/USDT
1,915.30
BTC/USDT
85,328.00
BIST 100
9,477.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Mersin'de örtü altında erik hasadı devam ediyor

Mersin'in yaş meyve ve sebze üretimiyle öne çıkan Silifke ilçesinde, örtü altında yetiştirilen erikte hasat mesaisi sürüyor.

Murat Pancar  | 28.03.2025 - Güncelleme : 28.03.2025
Mersin'de örtü altında erik hasadı devam ediyor Fotoğraf: Murat Pancar/AA

Mersin

Tarım işçilerince dallarından toplanan erikler, boylarına göre paketlenerek kamyonetlerle Keben Mahallesi'ndeki tüccarlara ulaştırılıyor.

Meyveler, Dubai, Katar, Kanada, İngiltere, Almanya'ya ihraç edilirken, iç pazara da sunuluyor.

Sezon başında eriğin 8 bin lira olan kilogram fiyatı, hasadın artmasıyla 400-800 liraya geriledi.

İlçe genelinde 15 bin dönüm arazide erik üretimi gerçekleştiriliyor.

Sabak Mahallesi'ndeki üretici Volkan Sümbül, AA muhabirine, ürünün fiyatından memnun olduklarını söyledi.

Hasadın yaklaşık bir ay daha süreceğini belirten Sümbül, "Soğuk hava ve kuşların meyve olacak çiçekleri yemesi nedeniyle mahsulde düşüş yaşadık ancak fiyatlar cazip. Açık alanda da hasat güzel geçerse üreticimizin yüzü gülecektir. 5 dönümlük seramda 11-12 ton rekolte bekliyorum." diye konuştu.

Bölgede erik alımı yapan Mustafa Kucur da erikleri hem iç piyasaya hem de ihracata gönderdiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, New York'ta BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü
Cumhurbaşkanlığına bağlı ofis ve politika kurullarına ilişkin düzenlemeler Resmi Gazete'de
Bakan Yerlikaya'dan sürücülere "aşırı hız" uyarısı
İBB'ye yönelik yolsuzluk operasyonunda tanık Gökhan Taşkapan'ın ifadesine ulaşıldı
Bozcaada ve Gökçeada feribot seferleri Ramazan Bayramı tatili için güncellendi

Benzer haberler

Mersin'de örtü altında erik hasadı devam ediyor

Mersin'de örtü altında erik hasadı devam ediyor

İzmir'de kadın girişimci, ürettiği kuşkonmazla yurt dışına açılmayı hedefliyor

Mersin'de sahte dolar operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Mersin'de şafak operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 91 zanlı yakalandı

Mersin'de şafak operasyonunda çeşitli suçlardan aranan 91 zanlı yakalandı
Mersinli esnaf tasarladığı astronot kıyafetiyle su tasarrufuna dikkati çekiyor

Mersinli esnaf tasarladığı astronot kıyafetiyle su tasarrufuna dikkati çekiyor
Tunceli'de yeni bir bitki türü keşfedildi

Tunceli'de yeni bir bitki türü keşfedildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet