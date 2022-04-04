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Ekonomi

Mersin'de örtü altı yenidünya hasadı başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, örtü altında yetiştirilen ve ilk hasadı yapılan yenidünyanın kilogramı 200 liradan satışa sunuldu.

Hüseyin Hilmi Çömez   | 04.04.2022
Mersin'de örtü altı yenidünya hasadı başladı Fotoğraf: Hüseyin Hilmi Çömez/AA

Mersin

Mersin'in Erdemli ilçesinde, örtü altında yetiştirilen ve ilk hasadı yapılan yenidünyanın kilogramı 200 liradan satışa sunuldu.

Üretici Halit Taner'in Yüksek Mahallesi'ndeki serasında yetiştirilen yenidünyalar, sabah saatlerinde toplanarak kaselere yerleştirildi.

Malta eriği olarak da bilinen yenidünyanın kilogramı 200 liradan alıcı buldu.

Üretici Taner, gazetecilere yenidünyanın hasadını yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu yıl iklim şartlarından dolayı ürünün hasadının geç yapıldığını aktaran Taner, aldıkları ilk ürünlerin kalitesinin ve tadının güzel olduğunu söyledi.

Tüccar İbrahim Damak da kilosunu 200 liradan satın aldıkları ürünü, İstanbul, Ankara, İzmir, Konya ve Kayseri illerine göndereceklerini kaydetti.

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