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Ekonomi

Mersin'de çağla hasadına başlandı

Mersin'in Erdemli ilçesindeki Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesinde yetiştirilen badem ağaçlarından çağla hasadı yapılmaya başlandı.

Hüseyin Hilmi Çömez   | 18.03.2022
Mersin'de çağla hasadına başlandı Fotoğraf: Hüseyin Hilmi Çömez/AA

Mersin

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı enstitüdeki bahçede geçen ay çiçek açan badem ağaçları. meyve vermeye başladı.

Enstitüde görevli yüksek ziraat mühendisi Mustafa Bircan, gazetecilere, soğuk hava nedeniyle badem çağlasının olgunlaşmasının bu yıl bir hafta geciktiğini söyledi.

Türkiye genelinde en erken badem çağlasının enstitünün bahçesinde yetiştiğini aktaran Bircan, şunları kaydetti:

"Badem parselimizde erkenci, orta ve geçci olmak üzere 3 dönemde yetişen 40 çeşit badem ağacı bulunuyor. Bunlardan en erkeni şubat ayı başında çiçek açan bademimizdir ve bunun da hasadını yaptık. Bu yıl hava şartlarından kaynaklı bademler bir hafta geç meyve verdi. Orta mevsimde yetişen bademlerin çiçeklenme dönemi devam ediyor. Onların ise 30-35 gün sonra hasadı yapılacak. Geçci badem ise daha çiçek açmadı."

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