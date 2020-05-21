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Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam etmesi bekleniyor

Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Ghose, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını ileri aylarda yüzde 7,25'e kadar çekebileceği öngörüsünde bulundu.

Burhan Sansarlıoğlu   | 21.05.2020
Merkez Bankası'nın faiz indirimine devam etmesi bekleniyor

İstanbul

TCMB Para Politikası Kurulu, politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 8,75'ten yüzde 8,25'e çekti. Karar piyasaların beklentileri doğrultusunda gerçekleşti. 

Konuya ilişkin olarak AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Commerzbank Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Tatha Ghose, TCMB'nin politika faizini 50 baz puan düşürmesinin beklentileri doğrultusunda olduğunu belirterek, "75 baz puanlık bir indirim de olsa sürpriz olmazdı" ifadelerini kullandı.

Ghose, TCMB'nin politika faizini ileri aylarda yüzde 7,25'e kadar çekebileceğini bunun da 2-3 faiz indirimi daha olabileceği anlamına geldiğini aktardı.

Avrupa'da tedbirlerin hafifletilmesiyle Türkiye'de ihracatın toparlanması durumunda TL'de önemli derecede iyileşmeler görülebileceğini ifade eden Ghose ancak ihracatın yükseliş göstermemesi durumunda bunun problem oluşturabileceğini dile getirdi.

"50 baz puanlık indirimin beklentiler doğrultusunda gerçekleşti

Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell de 50 baz puanlık indirimin beklentiler doğrultusunda gerçekleştiğini kaydetti. Dolar/TL'nin rekor 7,2692 seviyesinden 6,80 seviyelerine kadar gerilediğine dikkati çeken Rendell, TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap tutarının yükseltilmesinin piyasa hassasiyetini desteklediğini vurguladı.

Societe Generale Gelişmekte Olan Piyasalar Strateji Direktörü Phoenix Kalen ise politika faizinin yüzde 7,75'e inebileceği öngörüsünde bulundu.

Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey de Katar Merkez Bankası arasındaki swap tutarının yükseltilmesi ve Japonya Başbakanı Abe Şinzo'nun tıbbi ve finansal anlamda destek vermeye istekli ve hazır olduğunu belirtmesiyle haziran toplantısında bir faiz indiriminin daha önünün açıldığını söyledi.

Tuvey, politika faizinin bundan sonra 50 baz puan indirilerek yüzde 7,75'e çekilebileceğini belirtti.

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