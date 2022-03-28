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Ekonomi

Merkez Bankası YUVAM internet sitesini kullanıma sundu

Merkez Bankası, yurt dışında yerleşik kişilerin tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmelerini teşvik etmek amacıyla devreye alınan YUVAM hesaplarına ilişkin bilgilendirme sitesini kullanıma açtı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 28.03.2022
Merkez Bankası YUVAM internet sitesini kullanıma sundu

Istanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yurt dışında yerleşik kişilerin tasarruflarını Türkiye'de değerlendirmelerini teşvik etmek amacıyla devreye alınan YUVAM hesaplarına ilişkin bilgilendirme sitesini kullanıma açtı.

"yuvam.tcmb.gov.tr" üzerinden uygulamaya ilişkin bilgilendirme videoları, kitapçık ve mevzuat bilgilerine erişilebiliyor.

Sitede ayrıca, getiri hesaplayıcının yanı sıra kullanıcıların sıkça ilettiği soruların yanıtlarına da ulaşılabiliyor.

YUVAM hesabı, yurt dışındaki yerleşik kişiler ile bu kişilerin yurt dışındaki şirketlerinin tasarruflarını Türkiye'deki bankalarda TL olarak değerlendirmelerini sağlıyor. Merkez Bankasınca YUVAM hesaplarına, kur koruma güvencesinin yanı sıra ilave getiri garantisi veriliyor.

Söz konusu hesap uygulamasında esneklik özelliği öne çıkıyor. Bu kapsamda YUVAM hesabı açtırırken tutarda üst veya alt limit bulunmuyor. Kişiler, istediği zaman YUVAM hesabı açtırabiliyor.

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