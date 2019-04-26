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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri geçen hafta geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 863 milyon dolar azalarak 95 milyar 946 milyon dolara geriledi.

Bekir Gürdamar   | 26.04.2019
Merkez Bankası rezervleri geçen hafta geriledi

İstanbul

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 19 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 390 milyon dolar azalışla 75 milyar 565 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 12 Nisan ile biten haftada 76 milyar 955 milyon dolar seviyesindeydi. 

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 473 milyon dolar düşüşle 20 milyar 854 milyon dolardan 20 milyar 381 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 863 milyon dolar azalarak 97 milyar 809 milyon dolardan 95 milyar 946 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
04.01.201920.23772.93093.167
11.01.201920.36172.45092.811
18.01.201920.41773.83094.247
25.01.201919.86273.47093.332
01.02.201920.56677.05897.624
08.02.201920.44778.38298.829
15.02.201920.42878.12598.553
22.02.201920.54979.12299.671
01.03.2019 20.969 79.096 100.065
08.03.201920.43376.96397.396
15.03.2019 20.65773.782 94.439
22.03.2019 20.988 71.395 92.383
29.03.2019 20.83475.40896.242
05.04.2019 20.62776.679 97.306
12.04.2019 20.854 76.955 97.809
19.04.2019 20.381 75.565 95.946

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