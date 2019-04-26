Merkez Bankası rezervleri geçen hafta geriledi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 863 milyon dolar azalarak 95 milyar 946 milyon dolara geriledi.
İstanbul
TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 19 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 390 milyon dolar azalışla 75 milyar 565 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 12 Nisan ile biten haftada 76 milyar 955 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 473 milyon dolar düşüşle 20 milyar 854 milyon dolardan 20 milyar 381 milyon dolara indi.
Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 863 milyon dolar azalarak 97 milyar 809 milyon dolardan 95 milyar 946 milyon dolara geriledi.
TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervi
|Brüt Döviz Rezervi
|Toplam Rezervler
|28.12.2018
|19.950
|71.980
|91.930
|04.01.2019
|20.237
|72.930
|93.167
|11.01.2019
|20.361
|72.450
|92.811
|18.01.2019
|20.417
|73.830
|94.247
|25.01.2019
|19.862
|73.470
|93.332
|01.02.2019
|20.566
|77.058
|97.624
|08.02.2019
|20.447
|78.382
|98.829
|15.02.2019
|20.428
|78.125
|98.553
|22.02.2019
|20.549
|79.122
|99.671
|01.03.2019
|20.969
|79.096
|100.065
|08.03.2019
|20.433
|76.963
|97.396
|15.03.2019
|20.657
|73.782
|94.439
|22.03.2019
|20.988
|71.395
|92.383
|29.03.2019
|20.834
|75.408
|96.242
|05.04.2019
|20.627
|76.679
|97.306
|12.04.2019
|20.854
|76.955
|97.809
|19.04.2019
|20.381
|75.565
|95.946
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