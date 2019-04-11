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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 97 milyar 306 milyon dolara yükseldi.

Bekir Gürdamar   | 11.04.2019
Merkez Bankası rezervleri arttı

Istanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 64 milyon dolar artarak 97 milyar 306 milyon dolara yükseldi.

TCMB Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 5 Nisan'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 271 milyon dolar artışla 76 milyar 679 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 29 Mart ile biten haftada 75 milyar 408 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 207 milyon dolar azalarak 20 milyar 834 milyon dolardan 20 milyar 627 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 64 milyon dolar artarak 96 milyar 242 milyon dolardan 97 milyar 306 milyon dolara ulaştı.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezerviBrüt Döviz RezerviToplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
04.01.201920.23772.93093.167
11.01.201920.36172.45092.811
18.01.201920.41773.83094.247
25.01.201919.86273.47093.332
01.02.201920.56677.05897.624
08.02.201920.44778.38298.829
15.02.201920.42878.12598.553
22.02.201920.54979.12299.671
01.03.2019 20.969 79.096 100.065
08.03.201920.43376.96397.396
15.03.2019 20.65773.782 94.439
22.03.2019 20.988 71.395 92.383
29.03.2019 20.83475.40896.242
05.04.2019 20.62776.679 97.306

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