Dolar
17.93
Euro
18.21
Altın
1,743.19
ETH/USDT
1,630.30
BTC/USDT
23,005.00
BIST 100
2,562.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 98,3 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 22 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 42 milyon dolar azalarak 98 milyar 323 milyon dolara indi.

Muhammed Said Tanıl   | 28.07.2022
Merkez Bankası rezervleri 98,3 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 22 Temmuz itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 245 milyon dolar azalarak 59 milyar 711 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 14 Temmuz'da 59 milyar 956 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 798 milyon dolar azalışla 39 milyar 409 milyon dolardan 38 milyar 611milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 22 Temmuz haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 42 milyon dolar azalarak 99 milyar 365 milyon dolardan 98 milyar 323 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
03.06.202241.28061.460102.741
10.06.202241.72560.788102.513
17.06.202241.58059.449101.028
24.06.202241.59460.342101.936
01.07.202241.15459.789100.942
08.07.202239.78458.86798.651
14.07.202239.40959.95599.365
22.07.202238.61159.71198.323
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Aralıkta da emekçilerimizi koruyacak kapsamlı bir düzenleme yapacağız
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ukraynalı mevkidaşı Solskyi ile görüştü
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit asker Yoğurtcu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Nimet Kaya'nın cenaze törenine katıldı

Benzer haberler

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı

Merkez Bankası rezervleri 98,3 milyar dolar oldu

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalar Fed'in ardından ABD'nin büyüme verisine odaklandı

Küresel piyasalar Fed'in ardından ABD'nin büyüme verisine odaklandı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
ABD'de dayanıklı mal siparişleri haziranda beklentilerin aksine arttı

ABD'de dayanıklı mal siparişleri haziranda beklentilerin aksine arttı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet