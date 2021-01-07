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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 206 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 423 milyon dolar azalarak 93 milyar 206 milyon dolara geriledi.

Furkan Gençoğlu   | 07.01.2021
Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 206 milyon dolar oldu

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 31 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 642 milyon dolar azalışla 49 milyar 965 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 25 Aralık'ta 51 milyar 607 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 219 milyon dolar artışla 43 milyar 22 milyon dolardan 43 milyar 241 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 423 milyon dolar azalarak 94 milyar 629 milyon dolardan 93 milyar 206 milyon dolara indi.

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