Euro
7.92
Dolar
6.85
BIST 100
119,386.56
Altın
1,877.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 577 milyon dolar azalarak 89 milyar 459 milyon dolara geriledi.

Murat Birinci   | 23.07.2020
Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolar oldu

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. 

Buna göre, 17 Temmuz'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 381 milyon dolar azalışla 49 milyar 230 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 10 Temmuz'da 49 milyar 611 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 196 milyon dolar düşüşle 40 milyar 425 milyon dolardan 40 milyar 229 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 577 milyon dolar azalışla 90 milyar 36 milyon dolardan 89 milyar 459 milyon dolara düştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 69'a yükseldi
Uzmanından 'Kovid-19 kurbanlıktan insana bulaşmaz' açıklaması
İsrail'de Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi
Sağlık Bakanlığı: Türkiye'de kullanılan Kovid-19 testlerinin doğruluğunun düşük olduğu iddiaları asılsızdır
Bakan Albayrak: Salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz

Benzer haberler

Yurt dışında yerleşik kişiler 174 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler 174 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Merkez Bankası rezervleri 89 milyar 459 milyon dolar oldu

TCMB'nin politika faizini sabit tutması bekleniyor

Yurt içi piyasalar bu hafta TCMB'nin faiz kararını bekliyor

Yurt içi piyasalar bu hafta TCMB'nin faiz kararını bekliyor
TCMB'den yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişiklik

TCMB'den yabancı para zorunlu karşılık oranlarında değişiklik
Yurt dışında yerleşikler 101,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşikler 101,7 milyon dolarlık hisse senedi sattı