Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
102,838.70
Altın
1,737.14
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 429 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri geçen hafta 1 milyar 404 milyon dolar azalarak 84 milyar 429 milyon dolara geriledi.

Murat Aslan   | 22.05.2020
Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 429 milyon dolar oldu

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 15 Mayıs'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 255 milyon dolar azalışla 48 milyar 894 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 8 Nisan'da 51 milyar 149 milyon dolar seviyesindeydi. 

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 851 milyon dolar artışla 34 milyar 634 milyon dolardan 35 milyar 535 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 404 milyon dolar azalışla 85 milyar 833 milyon dolardan 84 milyar 429 milyon dolara düştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 420 kişi öldü
Pakistan'da Kovid-19 vaka sayısı 50 bini aştı
Araştırma: Çocuk ve gençlerin Kovid-19'a yakalanma riski yetişkinlerden yarı yarıya daha az
İtalya'da Kovid-19 salgın eğrisindeki düşüş devam ediyor
İngiltere'de Kovid-19 ölümleri 36 bini aştı

Benzer haberler

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

Merkez Bankası rezervleri 84 milyar 429 milyon dolar oldu

Yurt dışında yerleşikler geçen hafta 405 milyon dolarlık hisse senedi sattı

TCMB'den 9 toplantıda 1575 baz puanlık indirim

TCMB'den 9 toplantıda 1575 baz puanlık indirim
TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap tutarı yükseltildi

TCMB ile Katar Merkez Bankası arasındaki swap tutarı yükseltildi
AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

AA Finans'ın PPK Beklenti Anketi sonuçlandı