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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 167,5 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 7 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 517 milyon dolar artışla 167 milyar 492 milyon dolara çıktı.

Ali Canberk Özbuğutu  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Merkez Bankası rezervleri 167,5 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 7 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 382 milyon dolar azalışla 96 milyar 929 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 31 Ocak'ta 97 milyar 311 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri ise 1 milyar 899 milyon dolar artarak 68 milyar 664 milyon dolardan 70 milyar 563 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 7 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 517 milyon dolar artışla 165 milyar 975 milyon dolardan 167 milyar 492 milyon dolara yükseldi.

TCMB rezervleri, Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299
29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
01.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
17.01.202566.51196.791163.303
24.01.202568.23299.328167.560
31.01.202568.66497.311165.975
07.02.202570.56396.929167.492
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